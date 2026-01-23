Gli agenti della Polizia locale recuperano bici elettrica rubata | due giovanissimi nei guai

La Polizia locale della Bassa Romagna ha denunciato due giovani, di cui uno minorenne, per aver rubato una bicicletta elettrica del valore di circa 700 euro. L’intervento ha portato al recupero del mezzo, contribuendo alla tutela del patrimonio pubblico e alla sicurezza della comunità. La vicenda evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori e nel mantenimento della legalità.

La Polizia locale della Bassa Romagna ha denunciato, per furto in concorso, due giovani (uno dei quali minorenni) ritenuti responsabili del furto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, del valore di circa 700 euro. Velocipede che era stata rubato nel pieno centro di Lugo, nei pressi degli uffici comunali. Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente in città, il personale che fa capo alla dottoressa Paola Neri ha individuato due persone che, dopo aver sollevato la bici, si sono allontanate a piedi. Le immagini hanno permesso di riconoscere i responsabili attraverso il loro abbigliamento, tanto che nel giro di qualche ora sono stati individuati, mentre camminavano in città, dalle pattuglie della Polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

