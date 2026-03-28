Una giovane donna di 26 anni è stata trovata senza vita questa mattina in una stanza di un bed & breakfast a Civitanova. La scoperta è stata fatta dai proprietari della struttura, che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, che ha constatato il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Civitanova, 28 marzo 2026 – Questa mattina una 26enne di origini italiane è stata trovata senza vita nella stanza di un bed & breakfast a Civitanova. Verso le 9.45 il Numero unico emergenza 112 ha ricevuto la segnalazione da parte dei sanitari del 118 la richiesta dell'intervento della Polizia di Stato per un decesso. Sul posto gli agenti della volante del commissariato locale hanno accertato la morte della giovane. È intervenuto il medico legale per accertare le origini del decesso insieme al personale dell’Anticrimine e della Polizia scientifica. La 26enne, che alloggiava nella struttura, non rispondeva dalla camera ed è scattato l’allarme. Dalle prime ricostruzioni non emergerebbero segni di morte violenta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazza di 26 anni trovata morta nella stanza di un bed & breakfast

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