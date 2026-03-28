Un esperto di intelligence ha dichiarato che gli Stati Uniti non considerano più le alleanze come qualcosa di stabile, indipendentemente dalla presenza o meno di Donald Trump. In particolare, si afferma che anche il rapporto con il Vecchio Continente non è più visto come immutabile. La frase sottolinea un cambiamento nei rapporti internazionali, con una maggiore flessibilità nelle alleanze strategiche.

La minaccia più seria per l’Europa oggi non è esterna, né proviene dai suoi confini o da teatri di instabilità lontani. Risiede piuttosto in una crescente incertezza a Washington, un’incertezza che ha iniziato a erodere le fondamenta della relazione transatlantica in modo progressivo ma ormai evidente. Non si tratta semplicemente di personalità o di cicli politici, né può essere spiegata dallo stile di una singola amministrazione. Si tratta di un cambiamento strutturale nel modo in cui gli Stati Uniti si rapportano ai propri alleati, un cambiamento che ha reso la politica meno prevedibile e più esposta a variazioni improvvise. La cooperazione tra Stati Uniti ed Europa resta significativa, con un dialogo politico attivo a più livelli e legami economici profondamente radicati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Quel legame con gli Usa non tornerà

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