Abdom Pamich e quel legame con Mandello nel Giorno del Ricordo

“Il marciatore - la vera storia di Abdon Pamich" è il film che verrà trasmessoquesta sera alla 21.30 si Rai 1. Lo scorso anno, su invito dell'assessore DorianaPachera, nel contesto della Giornata del ricordo, il podista nativo di Fiume oggi92enne, era stato ospite a Mandello del Lario. A noi.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Abdom Pamich e quel legame con Mandello nel Giorno del Ricordodove ha toccato la terribile vicenda delle vittime delle foibe. Ricordi che vanno oltre i grandi traguardi della sua vita sportiva. Sul podio, per essere stato 13 volte campione nazionale assoluto di ... leccotoday.it

Il Marciatore, il film sulla vita di Abdon Pamich. Trama e castSi intitola Il Marciatore il nuovo film diretto da Alessandro Casale tratto dal libro Memorie di un marciatore di Abdon Pamich, in onda in prima serata su Rai1 il 10 febbraio. Prodotto da Clemar ... sorrisi.com

Tanti i momenti di emozione. Le bandiere delle comunità degli esuli alla partenza, l'inno nazionale, la presenza di Abdon Pamich e di Nathalie Benvenuti, figlia di Nino, compianto ‘amico’ di ASI e della Corsa del Ricordo. Poi, come sempre, è protagonista lo s facebook

IL MARCIATORE – la vera storia di Abdon Pamich 10 febbraio ore 21:30 su @RaiUno Il Marciatore racconta la vita di Abdon Pamich: l’esodo da Fiume nel secondo dopoguerra, la formazione sportiva e il percorso che lo porterà a diventare uno dei più importa x.com