Trascinata nella colonia abbandonata e violentata notte di terrore per una 32enne

Una donna di 32 anni è stata violentata in una colonia abbandonata a Bellaria. La notte scorsa, è stata trascinata tra le mura fatiscenti, dove è stata aggredita. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo che si sospetta sia il responsabile dello stupro. La donna è sotto shock, ma le forze dell’ordine stanno continuando le indagini.

Notte di terrore per una 32enne che è stata violentata tra le mura fatiscenti di un'ex colonia di Bellaria coi carabinieri che hanno fermato il presunto autore dello stupro. Dai primi riscontri pare che la ragazza abbia conosciuto il suo violentatore, un tunisino 29enne già noto alle forze.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Bellaria Colonia Una notte di terrore a Masone: "Faccio esplodere il palazzo". Arrestato un 32enne violento Nella notte a Masone, i residenti di via Socrate hanno vissuto un episodio di grande tensione, quando un uomo di 32 anni ha minacciato di far esplodere il palazzo. Dopo il furto si nasconde nella colonia abbandonata e aggredisce gli agenti cercando di strappargli la pistola Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. CLARA Primo recupero dell' anno Clara Ritrovata in una nostra colonia ancora un po' timorosa ma ogni giorno che passa va sempre meglio e ieri anche un accenno alle fusa Sui 3/4 mesi Ci aiutate a cercarle una casa tutta sua Contattate - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.