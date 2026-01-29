Trascinata nella colonia abbandonata e violentata notte di terrore per una 32enne

Una donna di 32 anni è stata violentata in una colonia abbandonata a Bellaria. La notte scorsa, è stata trascinata tra le mura fatiscenti, dove è stata aggredita. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo che si sospetta sia il responsabile dello stupro. La donna è sotto shock, ma le forze dell’ordine stanno continuando le indagini.

Notte di terrore per una 32enne che è stata violentata tra le mura fatiscenti di un'ex colonia di Bellaria coi carabinieri che hanno fermato il presunto autore dello stupro. Dai primi riscontri pare che la ragazza abbia conosciuto il suo violentatore, un tunisino 29enne già noto alle forze.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

