15enne violentata a messina da un 18enne durante una festa di compleanno il giovane respinge le accuse

A Messina, una ragazza di 15 anni ha accusato un 18enne di averla violentata durante una festa di compleanno. L'uomo coinvolto nega le accuse, sostenendo di essere innocente. La vicenda è al momento oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine. La ragazza ha riferito quanto accaduto alle autorità, che stanno esaminando le prove raccolte.

Una 15enne sarebbe stata violentata durante una festa di compleanno a Messina. Ad abusare di lei sarebbe stato un 18enne che oggi, mentre sono in corso le indagini, respinge le accuse. I fatti risalgono all’estate 2025, e a presentare denuncia è stata la madre della minorenne allarmata per degli atteggiamenti anomali della figlia. 15enne violentata durante un compleanno La notizia è riportata dalla Gazzetta del Sud. Secondo la stampa locale, che riporta il racconto della 15enne, i fatti avrebbero avuto luogo nell’agosto 2025 in un locale della zona nord di Messina, dove si stava celebrando il 18esimo compleanno di un ragazzo. In quel contesto la giovanissima avrebbe subito violenza sessuale da parte di un 18enne. 🔗 Leggi su Virgilio.it

