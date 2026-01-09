In auto nascondono un monopattino e arnesi da scasso denunciati in due
Due persone sono state denunciate dai carabinieri dopo essere state trovate in possesso di un monopattino elettrico e strumenti da scasso, di cui non hanno saputo fornire spiegazioni sulla provenienza. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto ai reati predatori, rafforzando l’attenzione delle forze dell’ordine sulla prevenzione di furti e il rispetto delle norme di legge.
Trovati in possesso di un monopattino elettrico e di arnesi di cui non avrebbero saputo giustificare la provenienza, sono stati denunciati dai carabinieri. Protagonisti della vicenda sono due uomini di 37 e 50 anni che devono rispondere di ricettazione in concorso e porto di armi od oggetti atti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
