In auto nascondono un monopattino e arnesi da scasso denunciati in due

Due persone sono state denunciate dai carabinieri dopo essere state trovate in possesso di un monopattino elettrico e strumenti da scasso, di cui non hanno saputo fornire spiegazioni sulla provenienza. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto ai reati predatori, rafforzando l’attenzione delle forze dell’ordine sulla prevenzione di furti e il rispetto delle norme di legge.

Le avventure invernali nascondono emozioni uniche. Tra percorsi innevati e paesaggi illuminati, Sportequipe ti offre protezione e una guida sempre serena. Scopri le nostre concessionarie e officine più vicine a te sul nostro sito. #DrAutomobilesGroupe #Sceg - facebook.com facebook

Vede i carabinieri e si nasconde dietro le auto in sosta in via Mordacci: nei pantaloni aveva 100 grammi di hashish. Arrestato un 20enne x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.