La notte scorsa, in via Casilina, i Carabinieri hanno notato una Fiat Panda intestata a una ditta di noleggio. Quando si sono avvicinati, il conducente ha visto i militari e ha deciso di scappare, abbandonando l’auto subito dopo. Dentro, i carabinieri hanno trovato vari arnesi da scasso, sequestrati subito. Sul posto sono arrivati anche gli uomini dell’unità investigativa, che ora cercano di capire se l’auto fosse coinvolta in altri reati.

La scorsa notte, poco prima della mezzanotte, in via Casilina all’altezza del civico 1050, i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno intercettato una Fiat Panda intestata a una ditta di noleggio. Il conducente, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Durante la corsa, il soggetto ha fatto cadere a terra una somma in contanti pari a 980 euro. Sequestro di Arnesi e Denaro. Successivamente, a seguito della perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso e tre radio ricetrasmittenti. Tutto il materiale, così come il denaro, è stato sequestrato in attesa di rilievi dattiloscopici e ulteriori approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: alla vista dei militari scappa e abbandona auto, sequestrati arnesi da scasso

Approfondimenti su Roma Alessandrina

Due persone sono state denunciate dai carabinieri dopo essere state trovate in possesso di un monopattino elettrico e strumenti da scasso, di cui non hanno saputo fornire spiegazioni sulla provenienza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Alessandrina

Argomenti discussi: Cosa resta a Roma dopo un Giubileo da 33 milioni di pellegrini, in vista del prossimo nel 2033; Oro Bistrot a Roma, ristorante con vista sui Fori Imperiali; Roma. Tifosi laziali di rientro da Lecce bloccati ed identificati dalla Polizia di Stato all’alba al casello di Monte Porzio Catone. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Lego Botanicals, l'evento di San Valentino a Porta di Roma.

Roma vista da chi se n'è andato (e ha imparato a guardarla)Nel volume-guida Roma, Eleonora Marangoni intreccia la dimensione della classica guida con lo sguardo narrativo della scrittrice. La particolarità sta in quel raccontare la città non troppo da dent ... ilfoglio.it

Roma, visita in anteprima alla Casa dei Grifi sul PalatinoUna delle domus più antiche di Roma e tra le meglio preservate, sarà accessibile al pubblico a partire dal prossimo marzo. Ecco la visita in anteprima View on euronews ... msn.com

Spunta un nuovo nome per la fascia sinistra della #Roma in vista delle ultime ore di calciomercato Tutto a riguardo x.com

Spunta un nuovo nome per la fascia sinistra della Roma in vista delle ultime ore di calciomercato Tutto a riguardo - facebook.com facebook