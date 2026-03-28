All’alba, i Carabinieri hanno effettuato controlli nelle zone frequentate dalla movida di Quarto, sequestrando un coltello lungo 9 centimetri e denunciando quattro persone. Durante l’intervento sono state elevate sanzioni per un totale di 12.000 euro, con controlli che hanno coinvolto diverse attività e strade della zona.

Controlli straordinari all’alba: sequestri, denunce e sanzioni per 12mila euro tra le strade della movida di Quarto. Alto impatto dei carabinieri nella zona di Quarto. I militari della locale tenenza e del Nucleo Radiomobile hanno passato al setaccio tutte le vie della movida. Alle prime luci dell’alba il bilancio contava: 42 persone identificate, 40 veicoli controllati di cui 5 sottoposti a sequestro. 10 contravvenzioni elevate per un totale di 12mila euro circa. Due le persone segnalate per uso personale di droga. Quattro, in totale, le persone denunciate: 2 dovranno rispondere di guida senza patente reiterata nel biennio e una di porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Quarto: alto impatto per le vie della movida. Sequestrato un coltello di 9 cm e 4 le persone denunciante dai Carabinieri

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