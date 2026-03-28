Quarto | alto impatto per le vie della movida Sequestrato un coltello di 9 cm e 4 le persone denunciante dai Carabinieri

Da puntomagazine.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’alba, i Carabinieri hanno effettuato controlli nelle zone frequentate dalla movida di Quarto, sequestrando un coltello lungo 9 centimetri e denunciando quattro persone. Durante l’intervento sono state elevate sanzioni per un totale di 12.000 euro, con controlli che hanno coinvolto diverse attività e strade della zona.

Controlli straordinari all’alba: sequestri, denunce e sanzioni per 12mila euro tra le strade della movida di Quarto. Alto impatto dei carabinieri nella zona di Quarto. I militari della locale tenenza e del Nucleo Radiomobile hanno passato al setaccio tutte le vie della movida. Alle prime luci dell’alba il bilancio contava: 42 persone identificate, 40 veicoli controllati di cui 5 sottoposti a sequestro. 10 contravvenzioni elevate per un totale di 12mila euro circa. Due le persone segnalate per uso personale di droga. Quattro, in totale, le persone denunciate: 2 dovranno rispondere di guida senza patente reiterata nel biennio e una di porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

quarto alto impatto per le vie della movida sequestrato un coltello di 9 cm e 4 le persone denunciante dai carabinieri
© Puntomagazine.it - Quarto: alto impatto per le vie della movida. Sequestrato un coltello di 9 cm e 4 le persone denunciante dai Carabinieri

Articoli correlati

Napoli- Porta Capuana: alto impatto dei Carabinieri. 79 le persone controllateOperazione ad alto impatto dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella a Porta Capuana: 79 persone identificate, 44 veicoli controllati Alto...

Nelle vie della movida. Rissa col coltello. E passanti travoltiSerata di violenza in centro, dove una lite tra più persone è degenerata in un accoltellamento e in un successivo investimento che ha coinvolto un...

Altri aggiornamenti su Quarto alto impatto per le vie della...

Temi più discussi: Regione Marche contro l’eolico, c’è un altro no alle pale: Impatto troppo alto; I numeri del Verona: nessuno subisce più gol nell’ultimo quarto d’ora. Ecco il bigino che presenta la sfida dell’Atalanta; Bios Factory, la nuova vita di Porto Torres grazie alle startup; Asili a rischio multa per i rumori. Quattro segnalazioni nell’hinterland: Non si tollerano più i (pochi) bimbi.

Operazione Alto impatto anche a Milano, Polizia arresta 51 personeHa coinvolto anche Milano l'operazione nazionale ad alto impatto coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati connessi di criminalità ... ansa.it

Brindisi, operazione «Alto impatto»: 4 arresti e 5 denunce per droga, furti e truffa agli anzianiQuattro arresti e cinque denunce: è il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto condotto dai Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, nell’ambito ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Trova facilmente notizie e video collegati.