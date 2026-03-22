Nelle vie della movida, una discussione tra più persone è sfociata in un episodio di violenza con un coltello. Durante la scena, un passante e un corriere sono stati investiti da un'auto, senza averne alcuna responsabilità. La rissa e l’incidente hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dei fatti.

Serata di violenza in centro, dove una lite tra più persone è degenerata in un accoltellamento e in un successivo investimento che ha coinvolto un passante e un corriere, del tutto estranei. È accaduto tra via Padre Monti e le strade limitrofe, zona molto frequentata anche di sera. In base alle prime informazioni raccolte, il confronto sarebbe nato tra pakistani e marocchini per motivi ancora in fase di accertamento. La discussione, inizialmente verbale, è rapidamente sfociata in una rissa con spintoni e colpi. Nel corso dello scontro un marocchino di 21 anni è stato colpito al petto con un’arma da taglio. Alcuni testimoni hanno lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nelle vie della movida. Rissa col coltello. E passanti travolti

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