Quanto costa mantenere gli animali domestici in Italia?

Il costo di tenere un animale domestico in Italia aumenta a causa dei rincari dei prodotti alimentari e delle cure veterinarie. Recenti studi mostrano che le spese mensili per i proprietari sono salite, arrivando a superare i 100 euro, soprattutto nelle grandi città dove i servizi sono più costosi.

Vivere con un amico a quattro zampe è un'esperienza che arricchisce la vita, ma i dati più recenti confermano che incide sempre di più anche sul portafoglio. Secondo un'analisi commissionata da Facile.it, basata su dati di inizio 2026, il mantenimento di un animale domestico in Italia ha subito un rincaro medio di 149 euro nell'ultimo anno. Nello specifico, la gestione annuale di un gatto richiede circa 767 euro, mentre per un cane la cifra sale mediamente a 1.263 euro. Il cibo rimane la spesa principale per ogni proprietario, assorbendo una quota rilevante delle uscite annuali. Tuttavia, sono le cure veterinarie ad aver registrato l'impennata più preoccupante, con un aumento di 44 euro ad animale rispetto al periodo precedente.