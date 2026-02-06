Quanto costa mantenere un animale domestico costi più alti per i cani

I proprietari di cani devono affrontare spese più alte del solito. L’aumento dei prezzi e i rincari di alimenti, cure veterinarie e accessori fanno salire i costi annuali. Molti si trovano a dover rivedere il budget dedicato ai loro amici a quattro zampe, mentre le spese continue pesano sulle famiglie.

L’aumento generalizzato del costo della vita ha inciso anche sulle spese legate alla cura e al mantenimento degli animali domestici. Avere un cane o un gatto, infatti, costa di più per milioni di famiglie italiane. A dirlo sono i numeri di un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca Emg Different, condotta a gennaio 2026. I costi maggiori per cani e gatti. Dai dati emersi, la spesa media annua sostenuta nel 2025 per mantenere un gatto è stata in media di 767 euro, mentre per un cane la cifra sale a 1.263 euro. Negli ultimi 12 mesi i costi sono aumentati in media di 149 euro per animale, in linea con gli aumenti del carrello della spesa in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

