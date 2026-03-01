Flavio Cobolli ha conquistato il torneo ATP 500 di Acapulco, battendo in finale lo statunitense Frances Tiafoe con un punteggio di 7-6(4), 6-4. La vittoria gli ha portato un premio in denaro, che si aggiunge ai punti utili per la classifica. La finale si è svolta sul cemento messicano, lasciando Cobolli tra i primi 15 nel ranking mondiale.

Flavio Cobolli ha vinto il torneo ATP 500 di Acapulco, completando una settimana da urlo sul cemento della località messicana culminata con l’affermazione in finale contro lo statunitense Frances Tiafoe per 7-6(4), 6-4. Il tennista italiano, che aveva incominciato la stagione con importanti passi falsi tra gli Australian Open e Montpellier, ha prontamente rialzato la testa e ha conquistato il terzo torneo della propria carriera dopo i sigilli ottenuti ad Amburgo e a Bucarest lo scorso anno. Grazie a questa stoccata, il 23enne è diventato il nuovo numero 15 del mondo: balzo in avanti di cinque posizioni nel ranking ATP, dove ora vanta 2.480 punti e si trova in scia al ceco Jakub Mensik (2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quanti soldi guadagna Flavio Cobolli con la vittoria ad Acapulco? Assegno da festeggiare con la top-15

