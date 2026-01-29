Australian Open la sfida Sinner-Djokovic sarà visibile anche in chiaro | ecco quando giocano e dove vedere la partita

Questa sera Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno in semifinale agli Australian Open. La partita sarà visibile anche in chiaro, così tutti gli appassionati potranno seguirla senza abbonamenti. I due tennisti italiani e serbo si affrontano ancora una volta, determinati a conquistare la finale del primo Slam dell’anno.

Jannik Sinner e Novak Djokovic, per l’ennesima volta uno contro l’altro. I due pesi massimi del tennis si affronteranno venerdì 30 gennaio nella semifinale degli Australian Open, primo Slam del 2026. Per Sinner e Djokovic sarà l’ undicesimo atto, il quinto se si considerano solo le semifinali Slam. L’ultimo precedente risale all’estate 2005, quando l’italiano si impose in tre set nella semifinale di Wimbledon. Complessivamente, Sinner conta sei vittorie e quattro sconfitte contro Djokovic. Il percorso di Sinner e Djokovic agli Australian Open. Ai quarti di finale degli Australian Open, Sinner ha sconfitto Ben Shelton, mentre Djokovic ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti, costretto a ritirarsi per infortunio mentre conduceva per 2-0 nel conteggio dei set.🔗 Leggi su Open.online

Jannik Sinner sfida ancora Novak Djokovic agli Australian Open.

Lorenzo Musetti e Taylor Fritz si sfideranno agli Australian Open 2026, un incontro che segna un importante traguardo per entrambi i giocatori.

Tennis, Australian Open: Sinner sfida Djokovic, dove vedere la sfida in tvL'altoatesino chiede strada al serbo, sempre sconfitto negli ultimi 5 confronti. Appuntamento alle 9.30 italiane. Malgrado non sia obbligata dalla legge, la Warner Bros Discovery ha dato l'ok per la t ... msn.com

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic per un posto in finale agli Australian Open 2026, i precedenti, le chiavi tattiche, la preview del matchAUSTRALIAN OPEN 2026 - Sarà una semifinale speciale quella tra Jannik Sinner e il fuoriclasse serbo. Entrambi a loro modo baciati dalla sorte nel corso del loro ... eurosport.it

Le vite parallele di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scorrono verso lo snodo decisivo degli Australian Open seguendo percorsi opposti, coerenti con caratteri e stili profondamente diversi. Il n.1 ha scelto di allenarsi all'aperto e sotto gli occhi di tutti. Scelta oppost - facebook.com facebook

Run it back like it's 2023 Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si sfideranno nella miglior finale possibile all'Australian Open, come già accaduto nel 2023 Sabalenka è 11-0 nel 2026 e non ha ancora perso un *set*, ma l'ultima a strappargliene uno è st x.com