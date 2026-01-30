Quando si gioca la finale degli Australian Open 2026 | data e orario dell'incontro di tennis

La finale degli Australian Open 2026 si terrà domenica 1 febbraio. Alcaraz si prepara ad affrontare uno tra Sinner e Djokovic, in una sfida che promette emozioni. I fan sono in attesa di sapere chi sarà il suo avversario e a che ora si giocherà l’incontro.

La finale degli Australian Open 2026 si giocherà domenica 1 febbraio. L'incontro lo disputeranno Alcaraz e uno tra Sinner o Djokovic. Si comincerà alle 9:30.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Australian Open2026 Quando si gioca la finale delle ATP Finals 2025: data e orario dell’incontro di tennis Quando si gioca Sinner-Djokovic in semifinale agli Australian Open, data e orario dell’incontro Venerdì 30 gennaio, Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Australian Open2026 Argomenti discussi: Sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League: dove e quando si svolge? Chi vi partecipa?; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Date Serie A: quando si recupera Milan-Como e quando si gioca Inter-Juve; Jannik Sinner - Luciano Darderi all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP. Sinner-Djokovic in tv, quando si gioca la semifinale degli Australian OpenCome nel 2024 l'azzurro ed il serbo si affrontano a Melbourne con in palio il pass per la finale del primo slam ... tuttosport.com Finale Australian Open 2026, quando si gioca? Data e orario dell'ultimo appuntamentoL’Australian Open è entrato nella settimana finale. Lo Slam di Melbourne si prepara a vivere i giorni più intensi con l’inizio dei quarti e le sfide che ci avvicineranno verso la consegna del titolo. tag24.it ULTIM'ORA TENNIS Carlos Alcaraz è in finale agli Australian Open: battuto Alexander Zverev in 5 set (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) #SkySport #SkyTennis #AO26 x.com Buongiorno Italia In palio c'è la terza finale consecutiva agli Australian Open per Jannik Sinner! Guarda il match contro Djokovic in chiaro su NOVE e su Eurosport 1 dalle 9:30 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.