Quando si gioca Alcaraz-Djokovic la finale degli Australian Open | data e orario dell'incontro

Carlos Alcaraz affronterà Novak Djokovic nella finale degli Australian Open 2026, torneo vinto da Sinner nelle ultime due edizioni. L'incontro si giocherà domenica 1 febbraio alle 9:30. La finale non sarà trasmessa in TV in chiaro.🔗 Leggi su Fanpage.it

La finale degli Australian Open 2026 si terrà domenica 1 febbraio.

Venerdì 30 gennaio, Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open.

