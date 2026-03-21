Quando la MotoGP su TV8 oggi GP Brasile 2026 | orari qualifiche e Sprint

Oggi su TV8 vengono trasmesse le qualifiche del Gran Premio di Brasile 2026 di MotoGP, Moto2 e Moto3. Le sessioni si svolgono sabato 21 marzo, dalle 14:50 alle 18:20, e determinano la posizione di partenza per tutte le categorie in vista della gara. La programmazione include le qualifiche di tutte e tre le classi, con orari specifici per ciascuna sessione.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Brasile 2026 si terranno sabato 21 marzo dalle ore 14:50 alle 18:20. Dopodiché, alle ore 19:00 comincerà la Sprint della classe regina, al termine della quale saranno assegnati punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a cambiare rispetto a quella dell’1 marzo. Gli orari indicati sono, chiaramente, quelli del nostro Paese. D’altronde l’inizio della stagione è ben lontano dall’Europa, dunque bisognerà adattarsi al fuso orario, seppur in maniera completamente diversa rispetto alla prima tappa, disputatasi in Estremo Oriente. In questa fase, la MotoGP fa tappa a Ovest del meridiano di Greenwich. 🔗 Leggi su Oasport.it

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