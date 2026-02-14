Test Bahrain Day 3 | analisi completa di Piola e Maglienti

Giorgio Piola e Biagio Maglienti hanno concluso i primi tre giorni di test a Sakhir, in Bahrain, a causa delle restrizioni sul programma di prove. Durante le sessioni, i due esperti hanno esaminato da vicino le innovazioni tecniche più rilevanti, condividendo osservazioni dettagliate direttamente dal paddock.

Si chiudono i primi tre giorni di test in Bahrain sul circuito di Sakhir. In diretta dal paddock, Giorgio Piola, da studio Biagio Maglienti analizzano insieme le novità tecniche più interessanti, e tracciano il bilancio completo di questa prima fase della stagione. La monoposto più osservata è senza dubbio l’Aston Martin: la nuova creatura firmata da Adrian Newey ha attirato l’attenzione per soluzioni molto aggressive, in particolare nella zona posteriore e nell’estremizzazione delle fiancate. Ferrari convince per alcune scelte aerodinamiche al retrotreno che potrebbero fare scuola nel corso del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nei tre giorni di test in Bahrain, tutti i piloti hanno preso parte alle sessioni preparatorie.

