Le qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina mostrano una Mercedes ancora in testa, anche se il margine sugli altri piloti appare più sottile rispetto alle sessioni precedenti. La scuderia tedesca mantiene la posizione di vantaggio, mentre le altre squadre cercano di ridurre il gap. L’evento si svolge sul circuito cinese, con i piloti che affrontano le prove in condizioni variabili e con tempi che indicano un equilibrio più stretto tra le vetture.

World Baseball Classic 2026: l’Italia continua a stupire! Sfida a Portorico nei quarti Paolo Borroni. Lo sport come educazione: il ruolo di CONFSport e gli Italian Sportrait Awards Le qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina confermano una Mercedes ancora davanti, ma il vantaggio sugli avversari sembra ridursi. In questo video Giorgio Piola e Biagio Maglienti analizzano alcuni dettagli tecnici emersi nel primo appuntamento della stagione a Melbourne, nel Gran Premio d’Australia. Dai particolari aerodinamici alle soluzioni viste nel primo weekend dell’anno, cerchiamo di capire perché la Mercedes resta il riferimento ma con un margine ridotto. Un’analisi tecnica per comprendere le dinamiche di questa stagione di Formula 1 rivoluzionaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mercedes ancora imbattibile? L’analisi tecnica dopo la Sprint del GP Cina di Piola & Maglienti

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