A Qualiano, il sindaco ha affrontato il problema del vandalismo e del degrado urbano, concentrandosi sul campetto di minibasket realizzato su un terreno confiscato alla camorra. La sua presa di posizione si concentra sulla distruzione di spazi pubblici, lasciando aperti alcuni quesiti su come intervenire efficacemente per prevenire e sanzionare questi atti di vandalismo.

Dal campetto di minibasket sorto sul terreno confiscato alla camorra, il sindaco De Leonardis interviene sul vandalismo e sul degrado urbano, ma restano interrogativi su repressione e prevenzion e. L’intervento del sindaco dal simbolo della legalità. Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, è intervenuto pubblicamente sul crescente fenomeno del vandalismo che colpisce arredi urbani e spazi pubblici destinati soprattutto ai giovani. Lo ha fatto da un luogo altamente simbolico: il campo di minibasket realizzato su un terreno confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla comunità, oggi purtroppo ridotto in condizioni di evidente degrado. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, il sindaco contro il vandalismo: Perché distruggere ciò che è di tutti?

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