Svastiche all’ingresso di una scuola nel milanese | dura condanna di Preside e Sindaco contro il vandalismo

Questa mattina, alcune svastiche sono apparse sui muri di una scuola media nel Milanese. Il Preside e il Sindaco hanno condannato duramente il gesto, definendolo un atto di vandalismo ignobile. Nessuna traccia dei responsabili, ma l’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra insegnanti e genitori. La polizia sta indagando per identificare chi si nasconde dietro questa intimidazione.

Svastiche disegnate sui muri di una scuola media nel Milanese provocano l'indignazione di Preside e Sindaco. Le scritte sono state rimosse subito. La Dirigente parla di offesa alla Costituzione, mentre il Primo Cittadino invita a educare i giovani oltre le ideologie per evitare che accada di nuovo.

