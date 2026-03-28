Un furto si è verificato lungo un percorso di transito internazionale, coinvolgendo un camion carico di circa dodici tonnellate di barrette KitKat. Il veicolo, in viaggio verso la Polonia, è stato sottratto mentre si trovava in Italia. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

Il tir dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire 413.793 confezioni di barrette nei vari paesi attraversati. Nestlé ha avvertito che il furto, avvenuto la scorsa settimana, potrebbe causare carenze nei negozi proprio in vista della Pasqua e che i prodotti rubati potrebbero finire in commercio ma sono identificabili scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta Un carico di circa dodici tonnellate di barrette KitKat è stato rubato mentre dell'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda che appartiene al colosso svizzero Nestlè. "Un camion che trasportava 413.793 pezzi della... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Qualcuno ha rubato un camion con dodici tonnellate di barrette KitKat

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