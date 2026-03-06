Bimbo col cuore bruciato la madre porta via i peluche davanti al Monaldi | qualcuno ha rubato un orsacchiotto

Una donna si presenta davanti al Monaldi e raccoglie alcuni peluche, tra cui un orsacchiotto, che ritiene siano stati sottratti al figlio. La madre di un bambino con il cuore bruciato ha deciso di portare via i giocattoli che aveva lasciato nel reparto. La scena si svolge nel cortile dell’ospedale, dove la donna si impegna a recuperare i regali del bambino.

Venerdì 6 marzo Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico Caliendo, bimbo col cuore bruciato morto dopo un trapianto all'ospedale Monaldi di Napoli, ha deciso di raccogliere tutti i regali, le lettere e i fiori che le persone avevano lasciato all'ingresso del nosocomio. Il gesto arriva a seguito di un furto da parte di una donna che aveva sottratto uno degli omaggi da quello che è stato definito un altare laico per Domenico. Bimbo col cuore bruciano, cosa è successo ai peluche La scelta di Patrizia Mercolino Che fine faranno i regali del piccolo Domenico Bimbo col cuore bruciano, cosa è successo ai peluche Il 5 marzo, come riportato da Ore 14, una donna si sarebbe avvicinata all'ingresso dell'ospedale di Napoli e avrebbe sottratto un orsacchiotto.

