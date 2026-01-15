Lindsey Vonn affranta | Qualcuno ha rubato il mio bastoncino a Tarvisio Per favore è importante

Lindsey Vonn ha segnalato di aver subito il furto del suo bastoncino a Tarvisio, sottolineando l’importanza di recuperarlo. In una comunicazione rivolta ai suoi follower, ha spiegato i motivi di questa premura, evidenziando l’attaccamento personale e il valore simbolico dell’attrezzo. Questa richiesta mira a sensibilizzare sull’accaduto e a coinvolgere la comunità nel tentativo di ritrovarlo.

Lindsey Vonn, vittoria record in discesa. Male Goggia, Pirovano fuori dal podio. Polemiche su meteo e pista «corta» - Prima discesa di Coppa del 2026 a Zauchensee: pista accorciata per le fitte nevicate. msn.com

E' una Lindsey Vonn irreale, la lotta per la coppa di discesa può allontanare il ritiro: "Oggi proprio non me l'aspettavo" - Parola alla leader di specialità, capace a Zauchensee di tornare a vincere sulla stessa pista dopo dieci anni: non è mai scesa dal podio nella 'sua' disciplina ... neveitalia.it

Esperienza, preparazione a tutto tondo , consapevolezza, gratitudine. Campionessa senza età, continua a vincere, l'eterna Lindsey Vonn sarà, tra poco meno di un mese, certamente protagonista a Milano-Cortina 2026 41 candeline già facebook

A Zauchensee arriva la 84ª vittoria in carriera per Lindsey Vonn: riuscirà a superare Ingemar Stenmark #EurosportSCI x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.