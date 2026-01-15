Lindsey Vonn affranta | Qualcuno ha rubato il mio bastoncino a Tarvisio Per favore è importante
Lindsey Vonn ha segnalato di aver subito il furto del suo bastoncino a Tarvisio, sottolineando l’importanza di recuperarlo. In una comunicazione rivolta ai suoi follower, ha spiegato i motivi di questa premura, evidenziando l’attaccamento personale e il valore simbolico dell’attrezzo. Questa richiesta mira a sensibilizzare sull’accaduto e a coinvolgere la comunità nel tentativo di ritrovarlo.
Perché tanta premura nel voler recuperare proprio quell'attrezzo? Lo ha spiegato lei stessa rispondendo alle domande dei follower in calce all'appello condiviso sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tarvisio in festa per la Coppa del Mondo, l'attesa è per Sofia Goggia e Lindsey Vonn
Leggi anche: Lindsey Vonn: “Ero un po’ stanca dopo la gara di ieri, ma conquistare un altro podio è importante”
Lindsey Vonn affranta: “Qualcuno ha rubato il mio bastoncino a Tarvisio. Per favore, è importante” - Lo ha spiegato lei stessa rispondendo alle domande dei follower in calce all'appello ... fanpage.it
Lindsey Vonn, vittoria record in discesa. Male Goggia, Pirovano fuori dal podio. Polemiche su meteo e pista «corta» - Prima discesa di Coppa del 2026 a Zauchensee: pista accorciata per le fitte nevicate. msn.com
E' una Lindsey Vonn irreale, la lotta per la coppa di discesa può allontanare il ritiro: "Oggi proprio non me l'aspettavo" - Parola alla leader di specialità, capace a Zauchensee di tornare a vincere sulla stessa pista dopo dieci anni: non è mai scesa dal podio nella 'sua' disciplina ... neveitalia.it
Esperienza, preparazione a tutto tondo , consapevolezza, gratitudine. Campionessa senza età, continua a vincere, l'eterna Lindsey Vonn sarà, tra poco meno di un mese, certamente protagonista a Milano-Cortina 2026 41 candeline già facebook
A Zauchensee arriva la 84ª vittoria in carriera per Lindsey Vonn: riuscirà a superare Ingemar Stenmark #EurosportSCI x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.