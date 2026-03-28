L'attaccante del Milan ha dichiarato di evitare i social media e di mettere molta pressione su se stesso. Ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia di una partita, spiegando le motivazioni delle sue scelte e il suo approccio mentale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a questioni personali o altri aspetti della sua carriera.

"La pressione c'è, parliamo di un Mondiale. Non è per via della mia posizione da capitano o altro. Sono abituato a queste situazioni. Non vorrei trovarmi in nessun'altra posizione. Mi sento un privilegiato ad essere in questa situazione. La pressione c'è ma non è sicuramente nulla che io non possa gestire. La affronterò a testa alta. E non dovrò farlo da solo, sono fortunato ad avere vicino ragazzi come McKennie, tutta la mia squadra, lo staff e un intero Paese. Farò semplicemente del mio meglio". Parla così Christian Pulisic attaccante del Milan nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Portogallo per la nazionale USA. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pulisic: “Cerco solo di evitare i social. Metto molta pressione su me stesso”

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