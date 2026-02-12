L' obiettivo dichiarato è evitare la mentalità del ' se solo l' avessi saputo' e non è un caso che i destinari siano proprio i 29 enni Senza ingiunzione o pressione sociale Già | ma che effetto vi farebbe?
La ministra della Salute Stéphanie Rist ha inviato una lettera ai 29enni francesi per cercare di cambiare mentalità. L’obiettivo è evitare che pensino “se solo l’avessi saputo”, senza usare pressioni o ingiunzioni. La ministra insiste che non si tratta di convincerli a fare figli a ogni costo, ma di farli riflettere su questa decisione. La mossa ha già suscitato reazioni, e ora si aspetta di capire se sarà efficace.
L a Ministra della Salute Stéphanie Rist ha messo le mani avanti. L’obiettivo della lettera, inviata ai 29enni di Francia nel 2026, non è di dire loro di fare figli a tutti i costi. Piuttosto è “evitare la mentalità del ‘se solo l’avessi saputo'”. «Senza ingiunzione o pressione sociale», ha affermato il ministero in una nota, «si mira a rafforzare il potere dei giovani adulti di agire». E di farlo per tempo. Ma la misura contenuta nell’attesissimo piano per combattere l’infertilità – che colpisce circa 3,3 milioni di francesi – presentato il 5 febbraio, fa discutere perché si collega al tema del “riarmo demografico”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Ultime notizie su Stéphanie Rist
