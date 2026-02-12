L' obiettivo dichiarato è evitare la mentalità del ' se solo l' avessi saputo' e non è un caso che i destinari siano proprio i 29 enni Senza ingiunzione o pressione sociale Già | ma che effetto vi farebbe?

La ministra della Salute Stéphanie Rist ha inviato una lettera ai 29enni francesi per cercare di cambiare mentalità. L’obiettivo è evitare che pensino “se solo l’avessi saputo”, senza usare pressioni o ingiunzioni. La ministra insiste che non si tratta di convincerli a fare figli a ogni costo, ma di farli riflettere su questa decisione. La mossa ha già suscitato reazioni, e ora si aspetta di capire se sarà efficace.

L'obiettivo dichiarato è «evitare la mentalità del 'se solo l'avessi saputo'» (e non è un caso che i destinari siano proprio i 29 enni). «Senza ingiunzione o pressione sociale».

