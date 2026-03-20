Kid Yugi, rapper pugliese originario della periferia, racconta di aver sofferto di sovrappeso da bambino e di aver temuto il giudizio degli altri. Nel corso della sua carriera, ha raggiunto un successo che definisce inaspettato, considerando sé stesso un “miracolato”. Egli cita scrittori russi e Giovanni Lindo Ferretti, e, nonostante le sue rime horror, si definisce la persona meno violenta del mondo.

Vola di TikTok in TikTok, ad autunno è in tour nei palasport, intanto il nuovo album Anche gli eroi muoiono domina le classifiche con record senza senso (tipo il disco di platino ricevuto solo per le prenotazioni, niente male per un concept sul tabù della morte e degli eroi di oggi, «in cui i modelli sono solo ricchi e vincenti»). «Non mi spiego questo successo», racconta lui, esploso alla periferia dell’impero e lì rimasto a vivere, per scelta, con un rapporto viscerale con la propria musica su modello dei grandi romanzieri russi con la letteratura, da cui ha ereditato penna fina e toni apocalittici a la Guerra e pace. La sua, di guerra, è appena cominciata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kid Yugi: «Da bambino ero sovrappeso e avevo paura del giudizio degli altri, il successo? Non me l’aspettavo, mi sento un miracolato e oggi cerco solo di restare me stesso»

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La faccia di Kid Yugi che capisce di aver fatto una hit assurda in diretta

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