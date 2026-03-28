Publiacqua | tribunale sospende passaggio da Acque Blu Acea a Plures

Il tribunale ha deciso di sospendere il trasferimento di Acque Blu, controllata dal Gruppo Acea, a Plures. La Sezione Imprese della Corte d'Appello ha emesso questa ordinanza, bloccando temporaneamente il passaggio. La decisione riguarda un ricorso presentato da alcune parti coinvolte, che avevano impugnato la procedura di cessione. La questione rimane sotto esame giudiziario in attesa di ulteriori sviluppi.

FIRENZE – Stop al passaggio di Acque Blu (Gruppo Acea) a Plures. La Sezione Imprese della Corte d’Appello di Firenze ha accolto il ricorso presentato da Acque Blu nei confronti di Publiacqua Spa, stabilendo così la sospensione della provvisoria esecutività della recente sentenza del tribunale civile di Firenze. Il contenzioso era stato promosso da Acque Blu Fiorentine, socio privato titolare del 40% di Publiacqua. Il Tribunale ne aveva rigettato le domande con sentenza del 10 marzo scorso, stabilendo il trasferimento ad Alia Servizi Ambientali – oggi Plures – della partecipazione nel capitale sociale detenuta da Acque Blu Fiorentine. Il... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Publiacqua: tribunale sospende passaggio da Acque Blu (Acea) a Plures Articoli correlati Publiacqua: Plures (acqua pubblica) sale al 98%. Tribunale civile rigetta richieste di Acea. Che impugnerà la sentenzaACEA – “In relazione alla decisione del Tribunale di Firenze, Acea precisa che la sentenza sarà tempestivamente impugnata con eventuale contestuale... Plures sale al 98% di Publiacqua, rigettate le domande di Acque Blu Fiorentine. Operazione da 122 milioni di euroFirenze, 11 marzo 2026 – Il tribunale civile di Firenze ha definito il contenzioso promosso da Acque Blu Fiorentine, socio privato titolare del 40%... Tutto quello che riguarda Publiacqua tribunale sospende passaggio... Argomenti discussi: Publiacqua, la Corte d’Appello sospende il trasferimento del 40% da Acea a Plures-Alia. Caso Acque Blu Fiorentine e Plures-AliaFIRENZE - La Corte d'Appello di Firenze, con decreto monocratico del Presidente della Sezione Imprese, ha disposto, in sede cautelare, la sospensione ... piananotizie.it Publiacqua torna pubblica, Plures sale al 98%FIRENZE: Il tribunale civile ha rigettato le domande del socio privato Acque Blu Fiorentine, confermando il trasferimento a Plures delle quote detenute ... toscanamedianews.it