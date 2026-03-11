Publiacqua | Plures acqua pubblica sale al 98% Tribunale civile rigetta richieste di Acea Che impugnerà la sentenza

Il tribunale civile ha respinto le richieste di Acea relative a Publiacqua, il gestore del servizio idrico integrato nella Toscana centrale. La società Plures possiede ora il 98% di Publiacqua, che si occupa della distribuzione dell’acqua nella regione. Acea ha annunciato che impugnerà la sentenza e procederà con ulteriori azioni legali. La decisione del tribunale riguarda le contestazioni sul controllo della società.

ACEA – "In relazione alla decisione del Tribunale di Firenze, Acea precisa che la sentenza sarà tempestivamente impugnata con eventuale contestuale richiesta di sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva".

