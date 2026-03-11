Il tribunale civile di Firenze ha respinto le richieste di Acque Blu Fiorentine, socio privato con il 40% di Publiacqua, nel contenzioso avviato contro la società. La decisione riguarda un'operazione da 122 milioni di euro e porta al 98% la quota di Publiacqua detenuta da Plures. Le domande di Acque Blu Fiorentine sono state di conseguenza rigettate.

Firenze, 11 marzo 2026 – Il tribunale civile di Firenze ha definito il contenzioso promosso da Acque Blu Fiorentine, socio privato titolare del 40% di Publiacqua, rigettandone le domande. La sentenza del 10 marzo ha accertato l’avvenuto trasferimento ad Alia Servizi Ambientali (oggi Plures ) della partecipazione detenuta da Acque Blu Fiorentine – società veicolo controllata da Acea in Publiacqua – pari al 40% del capitale sociale, e ha condannato il socio privato a porre in essere gli adempimenti esecutivi necessari al perfezionamento del trasferimento della partecipazione a favore di Plures, a fronte di un corrispettivo di circa 122 milioni di euro determinato nel corso del procedimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Plures sale al 98% di Publiacqua, rigettate le domande di Acque Blu Fiorentine. Operazione da 122 milioni di euro

