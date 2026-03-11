Plures sale al 98% di Publiacqua rigettate le domande di Acque Blu Fiorentine Operazione da 122 milioni di euro
Il tribunale civile di Firenze ha respinto le richieste di Acque Blu Fiorentine, socio privato con il 40% di Publiacqua, nel contenzioso avviato contro la società. La decisione riguarda un'operazione da 122 milioni di euro e porta al 98% la quota di Publiacqua detenuta da Plures. Le domande di Acque Blu Fiorentine sono state di conseguenza rigettate.
Firenze, 11 marzo 2026 – Il tribunale civile di Firenze ha definito il contenzioso promosso da Acque Blu Fiorentine, socio privato titolare del 40% di Publiacqua, rigettandone le domande. La sentenza del 10 marzo ha accertato l’avvenuto trasferimento ad Alia Servizi Ambientali (oggi Plures ) della partecipazione detenuta da Acque Blu Fiorentine – società veicolo controllata da Acea in Publiacqua – pari al 40% del capitale sociale, e ha condannato il socio privato a porre in essere gli adempimenti esecutivi necessari al perfezionamento del trasferimento della partecipazione a favore di Plures, a fronte di un corrispettivo di circa 122 milioni di euro determinato nel corso del procedimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
