PS5 aumentano anche in Europa i prezzi di tutti i modelli

Sony Interactive Entertainment ha annunciato un aumento dei prezzi di tutti i modelli di PlayStation 5 in Europa, citando l’instabilità economica globale e le pressioni inflazionistiche come motivazioni della decisione. La nuova politica riguarda l’intero ecosistema della console, senza specificare eventuali differenze tra i vari modelli. La variazione dei prezzi entrerà in vigore a breve in diversi paesi europei.

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha annunciato una revisione al rialzo dei listini per l’intero ecosistema PlayStation 5, motivando la scelta con la persistente instabilità dello scenario economico globale e le relative pressioni inflazionistiche. Dal prossimo 2 aprile, l'acquisto della console ammiraglia richiederà un esborso sensibilmente maggiore rispetto al passato, segnando un distacco netto dalle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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