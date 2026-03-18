I prezzi delle materie prime sono in aumento e questa crescita potrebbe causare ritardi o sospensioni nei cantieri della provincia di Ancona. Le tensioni geopolitiche nella zona dello Stretto di Hormuz stanno avendo ripercussioni evidenti sul settore edilizio, rallentando i lavori e creando preoccupazioni tra gli operatori. La situazione si fa sempre più complessa e difficile da gestire per le imprese coinvolte.

Le onde d’urto delle tensioni geopolitiche nell’area dello Stretto di Hormuz arrivano fino ai cantieri della provincia di Ancona. A lanciare l’allarme sono le imprese del territorio che segnalano un progressivo aumento dei costi delle materie prime e crescenti difficoltà nell’approvvigionamento di materiali fondamentali. "La situazione internazionale – dice Andrea Morbidelli, presidente collegio costruttori Ancona – sta generando nuove e pericolose tensioni sui mercati energetici e sui trasporti marittimi, con ricadute dirette sui listini dei prodotti utilizzati quotidianamente nell’edilizia. Le imprese registrano già segnali di aumento dei prezzi e maggiore incertezza nelle forniture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Aumentano i prezzi delle materie prime: si rischia di paralizzare tutti i nostri cantieri"

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