Durante la prima giornata dell'European Outdoor Show a Parma, la principale fiera italiana dedicata alle armi da caccia e al tiro sportivo, tre grandi Pikachu gonfiabili sono stati fatti muovere tra i padiglioni. Contestualmente, sei attiviste sono state fermate dalle forze dell'ordine. La manifestazione si svolge nel centro espositivo della città e attira numerosi operatori del settore.

Nella prima giornata di European Outdoor Show a Parma, la principale fiera italiana dedicata alle armi da caccia e al tiro sportivo, tre grandi Pikachu gonfiabili hanno iniziato a muoversi tra i padiglioni. È un'azione di protesta di Extinction Rebellion, andata in scena nella mattinata di sabato 28 marzo. Sei attiviste, tra cui le tre che si trovavano all'interno dei pupazzi gonfiabili, sono state fermate. Nel giro di pochi minuti, i Pikachu sono stati inseguiti e accompagnati all’esterno della fiera, sotto gli sguardi stupiti e divertiti dei visitatori. Fuori dai cancelli, nelle numerose manifestazioni in città le attiviste e gli... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Protesta alla fiera delle armi, tre pikachu gonfiabili 'invadono' i padiglioni: fermate sei attiviste

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