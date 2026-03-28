E' iniziato il week end di protesta contro la fiera delle armi da caccia | oggi il corteo principale dalle 15

Nel tardo pomeriggio di venerdì 27 marzo, si è svolta una Critical Mass da piazza Garibaldi, segnando l'inizio di un fine settimana di proteste contro la fiera delle armi da caccia e sportive Eos, che si svolge alle Fiere di Parma dal 28 al 30 marzo. Oggi, alle 15, si terrà il corteo principale. La manifestazione coinvolge attivisti e cittadini contrari alla manifestazione fieristica.

Nella mattinata di oggi, 28 marzo, ci sarà un presidio dalle ore 10 alle 12.30, promosso dalla Casa della Pace con Anpi, Donne in Nero, Libera, Laici Saveriani e gli studenti della Rete Scuole per la Pace. Poi, a partire dalle ore 15, la manifestazione principale: partirà da piazzale Santa Croce per arrivare in piazza Garibaldi. La mobilitazione proseguirà poi nella giornata di domenica 29 marzo: il presidio in piazza Garibaldi si terrà infatti sia dalle 10 alle 12.30 che dalle 15 alle ore 19. La mattina partirà anche una critical mass, una ‘massa critica’ di biciclette che si dirigerà verso le Fiere di Parma, dove sarà in corso la manifestazione dedicata alla caccia e alle armi ad uso sportivo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - E' iniziato il week end di protesta contro la fiera delle armi da caccia: oggi il corteo principale dalle 15 Articoli correlati La comunità palestinese contro la fiera delle armi da caccia: "No alla normalizzazione della cultura del riarmo""E’ inaccettabile inoltre che vengano ammessi persino i bambini e che il Comune assieme a Provincia e Regione non riescano ad imporre il divieto ad... Gli studenti di Parma contro la fiera delle armi da caccia: "No al clima bellico, vogliamo una scuola che ci dia certezze"I rappresentanti del liceo Toschi, Romagnosi, Sanvitale, Itis Leonardo Da Vinci: "Al fianco dei lavoratori contro i processi di riarmo e di tagli al... Contenuti utili per approfondire E' iniziato il week end di protesta... Discussioni sull' argomento E' iniziato il week end di protesta contro la fiera delle armi da caccia: oggi il corteo principale dalle 15; È iniziato il week end francese in piazza Vittoria; Guida agli eventi del weekend (27 – 29 marzo); Florence Cocktail Week torna a Firenze dal 16 al 22 aprile 2026 celebrando il Talento Italiano. È iniziato il week end francese in piazza VittoriaEssenze, foulard, profumi, senza dimenticare i formaggi, la baguette, le pain au chocolat, la brioches, i biscotti di Bretagna o l'Armagnac. La Francia si è tr ... elivebrescia.tv GPS supplenze: ho iniziato una supplenza dopo il 16 marzo 2026, quando potrò dichiarare il servizio. https://www.orizzontescuola.it/gps-supplenze-ho-iniziato-una-supplenza-dopo-il-16-marzo-2026-quando-potro-dichiarare-il-servizio/ - facebook.com facebook Le parole di Jannik Sinner a ‘Sky Sport’ “Oggi è stata una partita diversa perché ho iniziato subito forte e ho servito molto bene. Le condizioni erano diverse, faceva molto caldo. Posso essere contento di questa prestazione, ora ci riposiamo e cerchiamo di x.com