Vita in Campagna - La Fiera cresce a Verona | tre padiglioni e 178 corsi per l’edizione 2026

Vita in Campagna - La Fiera cresce a Verona a causa della crescente domanda di prodotti naturali e attività all’aperto. L’evento, che si terrà dal 20 al 22 marzo, coinvolge tre padiglioni e offre 178 corsi pratici per appassionati di orticoltura e vita rurale. Gli organizzatori puntano a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, offrendo esperienze pratiche e approfondimenti. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento per gli amanti della campagna.

A Veronafiere la manifestazione amplia spazi e contenuti, tra animali, arredi outdoor, formazione gratuita e nuove aree dedicate a famiglie e appassionati del verde Veronafiere è pronta ad accogliere una nuova edizione di “Vita in Campagna - La Fiera”, l’appuntamento dedicato agli appassionati di natura, orto e vita all’aria aperta che dal 20 al 22 marzo tornerà nel quartiere espositivo scaligero. L’edizione 2026, la tredicesima, segna un deciso ampliamento della manifestazione, che passa da due a tre padiglioni (10, 11 e 12) e rafforza il proprio programma formativo con 178 corsi gratuiti, in crescita rispetto ai 155 dello scorso anno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

