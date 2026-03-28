Pronto soccorso veterinario h24 il Consiglio comunale boccia l’emendamento | Ignorati i bisogni della comunità

Il Consiglio comunale ha respinto un emendamento che avrebbe istituito un servizio di pronto soccorso veterinario disponibile 24 ore su 24. La proposta, presentata da un consigliere, mirava a rispondere alle esigenze della comunità in materia di tutela animale. La bocciatura ha scatenato un acceso dibattito tra i rappresentanti politici, evidenziando le divergenze sulla gestione del benessere animale nel territorio.

Bocciato l'emendamento al Dup presentato dal consigliere comunale Angiola, che mirava a istituire un servizio di pronto soccorso attraverso lo strumento del project financing: " Si accende lo scontro politico a Palazzo di Città sul tema del benessere animale. Al centro della contesa, la bocciatura di un emendamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) presentato dal consigliere Nunzio Angiola, che mirava a istituire un servizio di pronto soccorso veterinario h24 attraverso lo strumento del project financing. Per Angiola, l'Amministrazione avrebbe "sbattuto la porta in faccia a migliaia di cittadini, specialmente i meno abbienti", che fanno fatica ad assicurare cure urgenti ai propri animali domestici, in assenza di un presidio pubblico calmierato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Pronto soccorso veterinario h24, il Consiglio comunale boccia l’emendamento: "Ignorati i bisogni della comunità" Articoli correlati “Un Pronto soccorso veterinario h24”, la proposta a SassariSassari potrebbe presto dotarsi di un servizio di pronto soccorso veterinario attivo 24 ore su 24. Arezzo, dal ponte di Neschieto al pronto soccorso sotto stress: interrogazioni e nuove delibere in Consiglio comunaleSeduta ricca di temi quella del Consiglio comunale di Arezzo del 17 marzo 2026, tra interrogazioni su viabilità, sanità, turismo e cantieri cittadini... Contenuti e approfondimenti su Pronto soccorso Temi più discussi: Sanità animale: Istituire servizio veterinario pubblico e pronto soccorso h24. Presentata in Consiglio regionale proposta di legge; Diano Marina rinnova il servizio di Ambulanze Veterinarie. Soccorso h24 per animali domestici e selvatici in difficoltà; Emendamenti bocciati, Angiola punta il dito contro la sindaca a colpi di filastrocca: La città non aspetta - FoggiaToday; Bocciata proposta di sanità veterinaria gratuita, il centrosinistra: Idea bella, ma ad oggi non realizzabile. Veterinario h24 bocciato, scontro in Consiglio a Foggia: Scelta grave e senza visioneSi accende il dibattito politico a Foggia dopo la bocciatura dell’emendamento al Documento unico di programmazione che proponeva l’istituzione di ... immediato.net In Italia non esistono Pronto Soccorso veterinari pubblici: la proposta del Friuli Venezia Giulia può cambiare le coseIn Friuli Venezia Giulia è stata presentata una proposta di legge per l'istituzione di un Pronto soccorso pubblico veterinario regionale ... fanpage.it Molinette, si allagano le sale visita del Pronto soccorso. L’azienda: “Nessun disagio” x.com Scontro auto con moto sulla SS115 direzione Licata: ferito centauro Lieve ferite per il motociclista che è stato trasferito al pronto soccorso per le cure necessarie... - facebook.com facebook