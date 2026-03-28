Pronostico USA-Belgio | nella storia una sola volta

Sabato si svolgerà un'amichevole internazionale tra gli Stati Uniti e il Belgio. Questa sarà solo la seconda volta che le due nazionali si affrontano, la prima risale ai Mondiali del 1930, quando gli USA vinsero l'incontro. La partita si giocherà in una cornice amichevole e sarà possibile seguirla in diretta su alcune piattaforme di trasmissione. Le formazioni probabili sono ancora da definire.

Una sola volta nella storia, e parliamo dei Mondiali del 1930, gli USA hanno battuto il Belgio. Da quella storica affermazione, negli altri cinque scontri diretti, gli Europei hanno sempre avuto la meglio anche nell’unico confronto, prima di quello di sabato sera, giocato negli Stati Uniti. La cura Garcia, il tecnico ex Roma e Napoli, in Italia, che ha preso le redini di una delle nazionali più forti europee ma che non ha mai vinto nulla, ha dato i suoi frutti. Nelle dieci gare da ct il francese ha perso solamente una volta conquistando, poi, sei vittorie e tre pareggi. Gli USA sono una di quelle nazionali che dimostrano di avere delle potenzialità anche se fino ad oggi non le hanno mai sfruttate a dovere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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