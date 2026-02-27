Pronostico Avellino-Juve Stabia | una sola volta nella storia non si ripeterà

L'incontro tra Avellino e Juve Stabia si svolge nella ventisettesima giornata di Serie B, attirando l'attenzione di molti tifosi. Si tratta di un match che ha una storia particolare, con un solo precedente in cui la squadra di casa è uscita vincitrice, una statistica che rende questa sfida ancora più interessante. La partita sarà visibile in diretta su diversi canali e piattaforme streaming.

Avellino-Juve Stabia è una partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Dal 1999 a questa parte, solamente una volta in questo derby ha vinto la formazione che giocava in casa. Nel 2021 è successo il fatto, e a vincere è stato l’Avellino. Diciamo che è un derby così sentito, questo campano, che difficilmente la formazione ospite ha la forza di andare a fare la partita e dettare legge. Lo sappiamo, queste due tifoserie sentono la partita. E i biancoverdi di casa, ricordiamo allenati da Ballardini che ha esordito con un pareggio sul campo della Reggiana, hanno assoluto bisogno di punti per conquistare una salvezza che ad un certo punto sembrava cosa fatta e che adesso, invece, e anche in maniera molto lenta, sta sfuggendo di mano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Avellino vs Juve Stabia – 28 Febbraio 2026Nel cuore della Serie B, il 28 Febbraio 2026 si accende la sfida tra Avellino e Juve Stabia. Il calcio d’inizio è previsto alle 19:30 nello storico Stadio ... news-sports.it

Avellino e Juve Stabia, questione di episodiA Reggio 1-1 nella prima di Ballardini, Tutino spreca il gol vittoria. Il Modena espugna 2-1 il Menti: Gabrielloni manca il rigore del pari ... rainews.it

Primo allenamento per i lupi sotto la guida di ALLARDINI Azzardo un pronostico allardini ci porta ai play off Forza Avellino Forza Irpinia tra qualche anno sarà Serie A #avellino #fans #supporters #ultras #irpinia - facebook.com facebook