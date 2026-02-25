Pronostico Gremio-Atletico Mineiro | una sola volta nelle ultime dieci

Gremio-Atletico Mineiro è una partita della quarta giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico. La quarta giornata del campionato Brasiliano mette davanti due squadre che non sono partite con il piede giusto. Il Gremio ha tre punto, l’ Atletico Mineiro solamente due. Insomma, ci si aspettava sicuramente qualcosa in più che per il momento non è arrivato nonostante, come sappiamo, da quelle parti si giocano una serie di campionati minori che tolgono anche delle energie. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Gremio, ad esempio, il 15 febbraio, ha conquistato l’accesso alla finale del campionato Gaucho passando ai rigori contro la Juventude. Sicuramente una notizia che ha portato entusiasmo dentro una squadra che ha bisogno ovviamente anche di queste partite per “lanciarsi”. In generale è un momento positivo pure per l’Atletico Mineiro: una vittoria e tre pareggi nelle ultime quattro partite giocate fuori casa per i bianconeri, anche se, quando giocano su questo campo, non vincono mai. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

