Sabato si disputerà l’amichevole internazionale tra Scozia e Giappone, due nazionali che parteciperanno anche alla prossima Coppa del Mondo. L’incontro si svolgerà in una data ancora da definire e sarà trasmesso su canali sportivi dedicati. Le formazioni in campo sono pronte a scendere in campo con probabili titolari che puntano a testare le proprie strategie in vista delle competizioni ufficiali.

Scozia e Giappone sono due formazioni che saranno protagoniste anche al prossimo Mondiale. Due squadre che con qualità, soprattutto, hanno conquistato la qualificazione e che si candidano non come outsider, ma quasi. Sono tre i precedenti nella storia, e mai la Scozia è riuscita a battere la nazionale nipponica – due pareggi e una sconfitta. Lo sappiamo, gli ospiti (si gioca appunto nel Regno Unito) sono sempre stati una nazionale ostica per tutti. E lo stanno confermando anche in queste uscite, con tre vittorie nelle ultime tre gare giocate, tra le quali una contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Vuoi o non vuoi, anche se i verdeoro erano comunque in formazione rimaneggiata, non vinci contro quella nazionale se non hai davvero qualcosa di importante dentro la tua rosa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Scozia-Giappone: l’appuntamento è ancora rinviato

Articoli correlati

Laphroaig e Suntory, all’Hyatt il viaggio tra Scozia e GiapponeUn viaggio tra Scozia e Giappone, rimanendo comodamente seduti in uno dei luoghi più chiccosi di Milano.

L’Aston Martin di Adrian Newey non è ancora pronta: debutto rinviato ancora nei test F1 2026L'Aston Martin non scende in pista nei primi giorni dei test F1 2026 a Barcellona: la monoposto di Adrian Newey non è pronta, debutto rinviato e...

Una selezione di notizie su Pronostico Scozia Giappone...

Discussioni sull' argomento Amichevoli internazinali, Scozia-Giappone: probabili formazioni e pronostico; Scozia-Giappone 28 Marzo: Pronostico E Statistiche Amichevole; Scozia - Giappone Pronostico e confronto quote 28.03.2026; Pronostico Partick Thistle - Ross County con quote del match di first division 27-03-26.

Scozia, i convocati per le amichevoli con Giappone e Costa d'Avorio: sono 5 gli italianiLa Scozia ha diramato l'elenco dei convocati per le prossime sfide amichevoli di avvicinamento al Mondiale, contro Giappone e Costa d'Avorio.. m.tuttomercatoweb.com