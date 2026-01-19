Laphroaig e Suntory all’Hyatt il viaggio tra Scozia e Giappone

Laphroaig e Suntory, all’Hyatt di Milano, offrono un’esperienza di degustazione che unisce le tradizioni di Scozia e Giappone. Un’occasione per scoprire i distillati di due rinomati produttori, immersi in un’atmosfera raffinata e accogliente. Un viaggio sensoriale, senza lasciare la città, ideale per appassionati e curiosi desiderosi di approfondire i propri gusti.

Un viaggio tra Scozia e Giappone, rimanendo comodamente seduti in uno dei luoghi più chiccosi di Milano. What else? Per decollare la lista whisky dell'after dinner compilata dal «Mio Lab», il cocktail bar di Park Hyatt, regno del bar&lobby manager Alessandro Iacobucci Vitoni. «Fedele alla sua identità di laboratorio di idee - assicurano-, il Mio Lab interpreta il whisky come un linguaggio universale, capace di raccontare mondi lontani attraverso aromi, texture e rituali». Doppia degustazione e due diverse anime: quella più selvaggia delle coste scozzesi e quella pura e meditativa del Sol levante.

