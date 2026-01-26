L'Aston Martin di Adrian Newey non è ancora pronta | debutto rinviato ancora nei test F1 2026

L'Aston Martin di Adrian Newey non partecipa ancora ai test F1 2026 a Barcellona, a causa di un ritardo nello sviluppo. La monoposto non è stata pronta per il debutto, con conseguente rinvio delle prove e potenziali perdite di opportunità di valutazione. La squadra lavora per risolvere i problemi e preparare la vettura per le prossime sessioni di test.

L'Aston Martin non scende in pista nei primi giorni dei test F1 2026 a Barcellona: la monoposto di Adrian Newey non è pronta, debutto rinviato e rischio chilometri persi.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su aston martin F1, Adrian Newey diventa team principal di Aston Martin: rimpasto per il 2026 Adrian Newey diventa perno dell’Aston Martin in Formula 1: sarà Team Principal a partire dal 2026 La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su aston martin Argomenti discussi: Aston Martin e Honda lanciano una partnership di lavoro: la RA626H viene svelata a Tokyo; Aston Martin e Honda celebrano l'inizio della loro partnership; F1 | La prima Aston Martin di Adrian Newey: una vettura radicale per Alonso?; Presentata la partnership Honda-Aston Martin, restano i timori: Forse avremo delle difficoltà. L’Aston Martin di Adrian Newey non è ancora pronta: debutto rinviato ancora nei test F1 2026L'Aston Martin non scende in pista nei primi giorni dei test F1 2026 a Barcellona: la monoposto di Adrian Newey non è pronta, debutto rinviato e rischio ... fanpage.it Aston Martin aspetta ancora: in pista non prima di mercoledìL'Aston Martin può perdere anche il secondo giorno di shakedown F1 al Montmeló: ritardi nello sviluppo della AMR26? formulapassion.it Come informa SoyMotor, la Williams del 2026 sarebbe in sovrappeso di 20-30 kg, mentre Aston Martin sarebbe in sovrappeso di meno di 10 kg. #MemasGP #F1 #Williams #AstonMartin - facebook.com facebook Il motore di Aston Martin DBX S rompe il silenzio e prende voce, e il nostro test drive del SUV con solo motore a combustione interna più potente al mondo si trasforma in un poema epico scritto tra montagne e cielo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.