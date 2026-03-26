Domenica si gioca una partita di calcio femminile tra Roma e Inter, con l’obiettivo di conquistare un passaggio in Coppa Italia. Nel frattempo, il calcio maschile si ferma per due settimane, mentre la FIFA organizza le ultime partite dei playoff per completare le rose ufficiali del Campionato del Mondo 2026.

Il calcio maschile si ferma due settimane per permettere alla FIFA di far disputare le ultime partite dei playoff e definire finalmente il roaster ufficiale del Campionato del Mondo 2026. La Lega femminile, al contrario, continua a correre e la Roma trova la partita della resa dei conti per approdare alla finale di Coppa Italia. Sarà di nuovo l’ Inter l’avversario delle giallorosse che, dopo il pareggio casalingo per 1-1 del 12 marzo, sono obbligate a imporsi sulle nerazzure fuori casa, in uno dei palcoscenici più difficili del calcio femminile italiano. Obiettivo finalissima. Non è bastato, due settimane fa al Tre Fontane, il gol di Babajide al 52esimo per battere l’Inter, che ha pareggiato i conti dopo mezz’ora grazie al rigore di Wullaert. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma femminile, domenica c’è l’Inter per provare l’impresa in Coppa Italia

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