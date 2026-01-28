calcio femminile inter e roma approdano alle semifinali di coppa italia 2026

Questa sera si sono concluse le due partite che determinano le semifinali della Coppa Italia femminile 2026. Inter e Roma sono riuscite a superare i loro avversari e ad assicurarsi un posto tra le migliori quattro squadre del torneo. Ora si attende solo il sorteggio per conoscere le coppie e le date delle prossime sfide, che promettono grande spettacolo.

Calato il sipario su due delle quattro sfide valide per l’accesso alle semifinali della Coppa Italia di calcio femminile. A catalizzare l’attenzione è stato il terzo derby capitolino della stagione tra Roma e Lazio, andato in scena oggi. Le formazioni allenate da Rossettini e Grassadonia ripartivano dallo 0-0 maturato all’andata a Formello: le giallorosse, orfane della squalificata Manuela Giugliano, erano a caccia della settima semifinale consecutiva, mentre le biancocelesti inseguivano il sogno della prima vittoria nella stracittadina. Al Tre Fontane sono state le padrone di casa a imporre subito il proprio ritmo, con un match di fatto indirizzato già nella prima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

