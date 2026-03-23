Pronostico e quote Jiri Lehecka – Taylor Harry Fritz Miami 24-03-2026

Jiri Lehecka e Taylor Harry Fritz apriranno le danze sul centrale quando in Italia saranno le ore 17:00. Lo statunitense ha battuto per l’ennesima volta il connazionale Opelka senza concedere al gigante del Michigan nemmeno un tie-break, e questo per noi è un ottimo segnale, mentre il ceco ha messo fine al torneo di Ethan. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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