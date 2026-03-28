Pronostico Cittadella-Lecco | il rendimento in trasferta svela il risultato

La partita tra Cittadella e Lecco si svolge domenica alle 17:30, valida per la trentaquattresima giornata del girone A di Serie C. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e sono disponibili statistiche e probabili formazioni. I dati sulle prestazioni in trasferta delle due squadre sono stati analizzati per formulare un pronostico.

Cittadella-Lecco è una partita valida per la trentaquattresima giornata del girone A di Serie C e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. In un campionato stradominato dal Vicenza, già certo di giocare in Serie B l’anno prossimo, la lotta per un posto nei playoff promette scintille, fino alla fine, nel girone A di Serie C. Gli slot più ambiti, ovviamente, sono il secondo ed il terzo, quelli che consentono di accedere direttamente alle fasi finali della postseason, saltando un bel po’ di partite. Sul terzo gradino del podio attualmente c’è il Lecco di Federico Valente, a quota 57 punti, ma dietro ai manzoniani la fila è lunga. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Cittadella-Lecco: il rendimento in trasferta “svela” il risultato Articoli correlati Napoli, il rendimento in trasferta è un problemaNapoli, 26 febbraio 2026 - Quando il calendario propone due trasferte consecutive, anche se una è contro il fanalino di coda della classifica, c'è da... Superato il mal di trasferta. Migliorato il rendimento anche fuori dal Castellanidi Damiano Nifosì EMPOLI Tra le tante motivazioni in concorso per la risalita dell’Empoli, che oggi siede al nono posto in classifica guardando molto... Una raccolta di contenuti su Pronostico Cittadella Lecco il... Discussioni sull' argomento Tabellino partita Cittadella U19 vs Lecco U19; Cittadella vs Lecco Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Serie C: Girone A 29-03-2026; Pro Patria - Calcio Lecco 1912 | pronostico & migliori quote | 22.03.2026; Tabellino partita Venezia U19 vs Lecco U19. Pronostico Cittadella vs Lecco – 29 Marzo 2026La sfida di Serie C tra Cittadella e Lecco si giocherà il 29 Marzo 2026 alle 17:30 nello storico Stadio Pier Cesare Tombolato. Una partita dal valore ... news-sports.it "#CittadellaLecco" - Results on X | Live Posts & Updates x.com