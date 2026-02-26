Napoli il rendimento in trasferta è un problema

Napoli, 26 febbraio 2026 - Quando il calendario presenta due partite in trasferta di fila, si nota una difficoltà crescente nel mantenere la stessa competitività. I risultati lontano da casa mostrano alcune criticità che influenzano la continuità di rendimento. Questa situazione richiede una riflessione sulle strategie adottate per affrontare al meglio le trasferte.

Napoli, 26 febbraio 2026 - Quando il calendario propone due trasferte consecutive, anche se una è contro il fanalino di coda della classifica, c'è da cominciare a nutrire qualche timore: è questa la prospettiva di un Napoli che è uscito con le ossa rotte dalla partita in casa dell' Atalanta, per una sconfitta pesante che ha in parte rimesso in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. A Bergamo le polemiche non sono mancate per le famigerate storie tese tra Rasmus Hojlund e Isak Hien, tra il rigore prima concesso e poi revocato agli azzurri e, soprattutto, il gol annullato a Miguel Gutierrez: due situazioni spinose che, come sempre, hanno diviso la platea del calcio, fornendo ad Antonio Conte altre attenuanti dopo quella ricorrente da inizio stagione dell'emergenza infortuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

