Superato il mal di trasferta Migliorato il rendimento anche fuori dal Castellani

L'Empoli ha superato le difficoltà in trasferta che avevano caratterizzato la prima metà della stagione. Con un rendimento migliorato anche fuori dal Castellani, la squadra si avvicina alla zona play-off, occupando attualmente il nono posto in classifica. Questo incremento di prestazioni rappresenta un elemento importante nel percorso di crescita e risalita degli azzurri.

di Damiano Nifosì EMPOLI Tra le tante motivazioni in concorso per la risalita dell’ Empoli, che oggi siede al nono posto in classifica guardando molto da vicino la zona play-off, c’è senz’altro anche quella di aver risolto il famoso ‘ mal di trasferta ’, che aveva invece caratterizzato la prima parte della stagione degli azzurri. Sì, perché nelle prime cinque uscite lontane dal “Castellani“ – tre delle quali vedevano ancora il tecnico Guido Pagliuca sedersi sulla panchina dell’Empoli – era arrivata una sola vittoria, bottino troppo magro per una rosa che vuole risalire al più presto nella categoria regina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Superato il mal di trasferta. Migliorato il rendimento anche fuori dal Castellani Leggi anche: Hockey ghiaccio: Val Pusteria, mal di trasferta. Perde in ICE anche contro il Ferencvaros Leggi anche: Carrarese E’ tornato il ’mal di trasferta’. Urge correre ai ripari, anche sul mercato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Superato il mal di trasferta. Migliorato il rendimento anche fuori dal Castellani - Gli azzurri si sono sbloccati e nelle ultime quattro prestazioni in esterna sono arrivate tre vittorie, tutte senza concedere reti. sport.quotidiano.net

I ragazzi della Leva 2010 riprendono il cammino nel campionato provinciale Under 16 esattamente da dove avevano lasciato: vincendo. Ieri, la squadra guidata da Mister Maurizio Erbetta ha superato la Sammargheritese in trasferta per 3-1, dando seguito al facebook

Battuta d’arresto in trasferta per la #Juventus #Primavera di Mister Padoin, superata a Firenze 2-0 dalla #Fiorentina nel match di campionato. Decisive le reti viola messe a segno nel primo tempo. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.