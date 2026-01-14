Superato il mal di trasferta Migliorato il rendimento anche fuori dal Castellani

Da sport.quotidiano.net 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Empoli ha superato le difficoltà in trasferta che avevano caratterizzato la prima metà della stagione. Con un rendimento migliorato anche fuori dal Castellani, la squadra si avvicina alla zona play-off, occupando attualmente il nono posto in classifica. Questo incremento di prestazioni rappresenta un elemento importante nel percorso di crescita e risalita degli azzurri.

di Damiano Nifosì EMPOLI Tra le tante motivazioni in concorso per la risalita dell’ Empoli, che oggi siede al nono posto in classifica guardando molto da vicino la zona play-off, c’è senz’altro anche quella di aver risolto il famoso ‘ mal di trasferta ’, che aveva invece caratterizzato la prima parte della stagione degli azzurri. Sì, perché nelle prime cinque uscite lontane dal “Castellani“ – tre delle quali vedevano ancora il tecnico Guido Pagliuca sedersi sulla panchina dell’Empoli – era arrivata una sola vittoria, bottino troppo magro per una rosa che vuole risalire al più presto nella categoria regina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

superato il mal di trasferta migliorato il rendimento anche fuori dal castellani

© Sport.quotidiano.net - Superato il mal di trasferta. Migliorato il rendimento anche fuori dal Castellani

Leggi anche: Hockey ghiaccio: Val Pusteria, mal di trasferta. Perde in ICE anche contro il Ferencvaros

Leggi anche: Carrarese E’ tornato il ’mal di trasferta’. Urge correre ai ripari, anche sul mercato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

superato mal trasferta miglioratoSuperato il mal di trasferta. Migliorato il rendimento anche fuori dal Castellani - Gli azzurri si sono sbloccati e nelle ultime quattro prestazioni in esterna sono arrivate tre vittorie, tutte senza concedere reti. sport.quotidiano.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.