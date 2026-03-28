Pronostico Casertana-Sorrento | arriva la terza di fila

Nella trentaquattresima giornata di Serie C, si affrontano Casertana e Sorrento. La partita si svolge in un contesto di campionato e rappresenta una sfida tra due squadre con obiettivi di classifica. La gara si gioca in trasferta per il Sorrento e in casa per la Casertana. Nessuna delle due ha ancora ufficializzato le formazioni o le eventuali assenze che potrebbero influenzare l’andamento del match.

La Casertana è in piena zona playoff e sogna anche di scalare qualche posizione in classifica. Sicuramente dovrà difendere nel posticipo di lunedì sera l’attuale posizione, visto che il Crotone in casa potrebbe anche vincere. Di certo ha ottime possibilità, dopo due vittorie di fila conquistate nell’ultimo periodo, di piazzare il tris contro un Sorrento che nelle ultime cinque ha perso quattro volte e pareggiato una e che ha dilapidato in questo modo tutto il vantaggio sulla zona playout che era riuscito a conquistare nel corso dei mesi passati. Adesso è solamente un punto sopra la formazione ospite, che si ritrova, quando non sembrava di doverlo fare, a lottare per delle posizioni di classifica complicate, e con una tensione a livelli altissimi nelle ultime giornate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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