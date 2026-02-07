Pronostico Lecce-Udinese | arriva la terza di fila

Domenica alle 15 si gioca la partita tra Lecce e Udinese, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per la classifica, e i tifosi si aspettano una sfida combattuta. Lecce vuole bissare le ultime due vittorie, mentre l’Udinese punta a evitare la terza sconfitta di fila. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Lecce-Udinese è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Sta facendo molto bene l'Udinese in questo campionato. La vittoria contro la Roma ha reso la classifica davvero interessante per gli uomini di Runjaic, che magari possono pensare pure a qualcosa in più rispetto alla solita, almeno da due anni a questa parte, salvezza tranquilla. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tutto tranquillo invece in casa Lecce non è: nel momento in cui andiamo online la squadra di Di Francesco sarebbe salva, ma domani, qualora la Fiorentina dovesse vincere, si potrebbe ritrovare dentro la zona rossa.

